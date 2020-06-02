Хозяин русского ресторана в США с оружием разогнал протестующих

Владелец русского ресторана в Сан-Диего (штат Калифорния) Айк Газарян защитил свое заведение от протестующих во время беспорядков.

Как сообщает «Газета.Ru», охранять свой ресторан ему пришлось из-за массовых беспорядков на улицах города, которые вспыхнули по всей стране после гибели афроамериканца во время задержания полицией.

Газарян рассказал, что после того, как заметил протестующих на улице, он позвонил своим друзьям и позвал их на помощь. Он напомнил, что в Штатах закон разрешает носить с собой оружие, поэтому около десяти его друзей приехали к ресторану с ружьями и пистолетами.

«С 5 часов вечера до трех утра стояли, десять часов мы держали оборону», — заявил Гаспарян, отметив, что толпа так и не рискнула напасть на ресторан.

Он добавил, что скорее всего, им придется защищать заведение до окончания беспорядков.

Напомним, акции протеста и беспорядки проходят в десятках американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.