В Испании запретят одноразовую пластиковую посуду

Испания начала борьбу с пластиком. Фото: pixabay

Испания начала борьбу с пластиком. Фото: pixabay

Власти Испании планируют ввести запрет на использование одноразовой посуды из пластика. Запрет готовятся ввести в следующем году.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на вице-премьера правительства, министра экологического перехода Тересу Рибера, накануне, 2 июня, соответствующий законопроект был одобрен местным Советом министров. Теперь ожидается рассмотрение документа конгрессом депутатов.

Законопроект о запрете на использование такой посуды также предусматривает введение дополнительного налога на одноразовые изделия из пластика с 2023 года.

Планируется, что благодаря этому запрету к 2026 году в стране станут продавать на 50% меньше пластика, а к 2030 году — на 70%.

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