Мишустин дал поручения на случай второй волны COVID-19

Мишустин дал поручения на случай второй волны COVID-19
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Российское правительство поручило Минздраву сохранить запас коек для больных коронавирусом.

Это поручение стало одним решений, принятых на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

На сайте кабмина сообщается, что Минздрав и другие высшие должностные лица регионов должны обеспечить сохранение запаса коек для лечения пациентов с коронавирусом в медучреждениях. Этот резерв может пригодиться при возобновлении роста случаев заражения. Поручение должны выполнить до 5 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтерство в пандемию. Выплаты планируется делать через Пенсионный фонд, подать заявление можно будет через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до первого октября.

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