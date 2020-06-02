Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтерство в пандемию

Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтерство в пандемию
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтерство в период сложной ситуации с Covid-19. На эти цели выделено более 145 млн рублей.

Так, волонтеры, принявшие на проживание инвалидов и детей в период сложной пандемии, получат по 12 тысяч 130 рублей за каждого человека ежемесячно в период с 1 апреля по 30 июня.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, выплаты планируется делать через Пенсионный фонд, подать заявление можно будет через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до первого октября.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала диагнозы новых умерших от коронавируса в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
волонтеры выплаты коронавирус новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП с двумя легковушками в Буграх не обошлось без пострадавших
Ученые из Петербурга разрабатывают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Столкнувшиеся на Гренадерской улице иномарки остановили трамваи
В Петербурге стартовал конкурс на ремонт дорог по инновационной методике
Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтерство в пандемию
В Ленобласти директора районного «Водоконала» подозревают в ...
За май браконьеры выловили ценных биоресурсов на полмиллиона рублей
Стали известны диагнозы новых умерших от коронавируса в Петербурге