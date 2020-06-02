Стали известны диагнозы новых умерших от коронавируса в Петербурге

В Петербурге подтвердили еще десять смертей пациентов, подхвативших коронавирусную инфекцию нового типа.

Как сообщили в комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и ОРВИ, в том числе и коронавируса в текущем эпидемическом сезоне, среди скончавшихся — восемь женщин в возрасте от 48 до 93 лет и двое мужчин 64 и 65 лет.

Основной болезнью, которая и стала причиной их смерти, признали двустороннюю пневмонию, вызванную Covid-19. Кроме того, все пациенты имели тяжелые хронические болезни. Среди них — гипертония, диабет, ожирение и гепатит.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки выявили более 300 новых случаев инфицирования коронавирусом.