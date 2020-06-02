В Петербурге за сутки скончались десять пациентов с коронавирусом

В Петербурге за сутки скончались десять пациентов с коронавирусом
Новых заболевших обнаружили в 84 регионах России. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге за минувшие сутки выявили более 300 новых случаев инфицирования коронавирусом. Десять пациентов не смогли побороть болезнь.

Так, в понедельник, 1 июня, коронавирус подхватили еще 376 жителей. Как сообщили в официальном паблике «стопкоронавирус.рф» в социальной сети «ВКонтакте», также зафиксировали 10 летальных исходов пациентов с коронавирусом.

Всего же по России за последний день инфекцию выявили у 8 863 граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки провели более 11 тысяч тестов на коронавирус.

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