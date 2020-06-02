В Петербурге за сутки провели более 11 тысяч тестов на коронавирус

В Петербурге за сутки провели более 11 тысяч тестов на коронавирус
В городе ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: pixabay

В Северной столице медики продолжают проверять жителей на коронавирус. За минувшие сутки в городе обследовали более 11 тыс. человек.

Так, в понедельник, 1 июня, в городе обследовали на Covid-19 11 352 человека.

Как сообщила пресс-служба администрации города, на карантине находятся 3 795 человек. Из них 271 помещены в обсерватор, 905 находятся на самоизоляции, 2 619 — контактные.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки провели более 11 млн тестов на коронавирус нового типа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб пандемия тесты на коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Дороге Жизни иномарка улетела в кювет. Водитель погиб
В Петербурге за сутки провели более 11 тысяч тестов на коронавирус
В Петербурге на карантине находится 3795 человек
Для россиян старше 65 лет продлили электронные больничные
Пьяные посиделки в Ленобласти закончились ножевым ранением
Мошенники через «ВКонтакте» оставили пенсионерку без денег и ...
В России провели более 11 миллионов тестов на коронавирус
На Пулковском шоссе перевернулся грузовик, на месте спасатели