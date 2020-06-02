В Петербурге за сутки провели более 11 тысяч тестов на коронавирус

В городе ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: pixabay

В городе ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: pixabay

В Северной столице медики продолжают проверять жителей на коронавирус. За минувшие сутки в городе обследовали более 11 тыс. человек.

Так, в понедельник, 1 июня, в городе обследовали на Covid-19 11 352 человека.

Как сообщила пресс-служба администрации города, на карантине находятся 3 795 человек. Из них 271 помещены в обсерватор, 905 находятся на самоизоляции, 2 619 — контактные.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки провели более 11 млн тестов на коронавирус нового типа.