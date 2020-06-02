В России провели более 11 миллионов тестов на коронавирус

В российских лабораториях провели больше 11 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Telegram-канал «стопкоронавирус.рф».

За последние сутки было проведено 228,5 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 304 657 человек.

Общее число заразившихся в России выросло до 414 878 человек, умерли 4 855. При этом 175 877 пациентов вылечились.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 366 176 человек. Скончались 377 437, при этом 2 903 598 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.