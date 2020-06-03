Коронавирус поднял спрос на аренду дач в Ленобласти

За время пандемии коронавируса в Ленинградской области произошел скачок спроса на аренду дачных домов.

Как сообщает Bkn.ru, всего в Ленинградской области для аренды доступно более 370 дачных домов, большая часть из которых приходится на Всеволожский (161 дом), Выборгский (57 домов) и Ломоносовский (52 дома) районы.

При этом предложения по аренде дач начали стремительно заканчиваться — их практически не осталось в шести из семнадцати районов области. Согласно данным за апрель текущего года, спрос на дачи вырос на 61,43% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

Средняя стоимость аренды начинается от 20 тысяч в месяц, но иногда встречаются дома и дешевле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты предрекли россиянам возвращение с дач в квартиры. По мнению специалистов, современный ритм жизни требует жить и работать в квартире.