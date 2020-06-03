Тунис откроет все границы с 27 июня

В лифтах отелей нельзя будет находиться более чем двум людям. Фото: pixabay

В лифтах отелей нельзя будет находиться более чем двум людям. Фото: pixabay

В Тунисе с конца текущего месяца планируется старт туристического сезона — в стране откроются границы.

Так, турсезон начнется в Тунисе с 27 июня. По данным Ассоциации туроператоров России, с 4 июня начнут работать отели, кафе и рестораны.

По прибытии в отель путешественники будут измерять температуру. И если она будет выше 37,9, то туристу придется отправиться к медикам, а не в номер. В общественных местах необходимо будет соблюдать соцдистанцию, число присутствующих будет ограничено. В ресторанах не будет шведских столов. Обязательное использование средств индивидуальной защиты предписано только при поездках на автобусах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге. Как считает специалист, эпидемиологическая обстановка в Северной столице еще не соответствует параметрам, установленным федеральным ведомством.