Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге

Туристам в этом году вряд ли удастся посетить Петербург. Фото: Baltphoto

Туристам в этом году вряд ли удастся посетить Петербург. Фото: Baltphoto

Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач Наталья Башкетова подчеркивает, что город «категорически» не готов к послаблениям.

Как считает специалист, эпидемиологическая обстановка в Северной столице еще не соответствует параметрам, установленным федеральным ведомством. Тем не менее, второй пакет снятия ограничительных мер по-прежнему готовят к 14 июня, хотя в нем не учитывается работа ни ресторанов, ни парков, ни развлекательных центров.

По словам Башкетовой, Москва, в отличие от Санкт-Петербурга, успешно вышла на плато, поэтому там разрешили работу ТЦ. Город на Неве только приближается к этому этапу, тенденция количества заражений пока не внушает оптимизма. Кроме того, врач отметила, что маски и перчатки петербуржцам придется носить еще долго.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каких условиях госпитализируют пациентов с коронавирусом в Петербурге.