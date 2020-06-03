Каких петербуржцев нужно вернуть «Зениту» из клубов РПЛ

Радимов заявил, что клубу нужно хотя бы 3-4 собственных воспитанника в основу. Фото: ФК "Зенит"

Радимов заявил, что клубу нужно хотя бы 3-4 собственных воспитанника в основу. Фото: ФК "Зенит"

Сегодня за «Зенит» выступают только один петербуржец, который никуда не уходил (Леон Мусаев) и четыре футболиста, которые не пригодились сине-бело-голубым, при этом клуб их потом возвращал. Это Михаил Кержаков, Александр Васютин, Алексей Сутормин и Далер Кузяев.

Владислав Радимов заявил, что «Зениту» нужно сохранить в основе хотя бы 3-4 собственных воспитанника. Как сообщает Nevasport.ru, можно ослабить конкурентов и вернуть еще несколько петербуржцев из клубов РПЛ.

Среди них Егор Сорокин («Краснодар»), Дмитрий Чистяков «Ростов»), Сергей Петров («Краснодар») и Иван Обляков (ЦСКА).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Юрий Семин покидает клуб из-за решения совета директоров, который решил не продлевать контракт. Свое решение «Локомотив» пока никак не комментировал, сам спортсмен ответил на новость коротко.