Антонов: США не остановят строительство «Северного потока – 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что США не смогут остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Если жёстко, кратко — нет», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, смогут ли в США остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Ранее СМИ сообщили, что посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерения Вашингтона в ближайшее время ввести санкции против «Северного потока – 2». По словам дипломата, цель возможных санкций — помешать ввести газопровод в эксплуатацию. При этом как это будет реализовано на практики он не уточнил.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.