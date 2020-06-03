Глава ВОЗ заявил о возобновлении испытаний гидроксихлорохина

Глава ВОЗ заявил о возобновлении испытаний гидроксихлорохина
Вакцину от коронавируса пока не изобрели. Фото: Pixabay

Пока что нет оснований прервать испытания или изменить порядок их проведения.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он заявил, что испытания гидроксихлорохина были возобновлены, потому что нет причин для обратного. Всех экспертов оповестят об этом в ближайшее время, отметил глава ВОЗ. Гейбрейесус напомнил, что ряд ученых поставили под сомнение безопасность препарата, но изучение вопроса показало, что причин для беспокойства нет.

Напоминаем, что речь идет о лекарстве против малярии, которое в некоторых странах используют для лечения коронавирусных больных. Некоторые эксперты нашли взаимосвязь между высокой смертностью и применением гидроксихлорохина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав рассказал о новом симптоме коронавируса у пожилых. Список периодически пополняется, так как врачам изучать инфекцию.

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