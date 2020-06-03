В Петербурге из-за пандемии резко выросла смертность

Количество погибших увеличилось на 32%.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает петербургский комитет по делам записи актов гражданского состояния. В мае 2020 года в городе умерли 6,4 тысяч человек, а за аналогичный период в 2019 году – 4,8 тысяч человек. Получается, что смертность увеличилась на 32% и причиной тому стала пандемия коронавируса.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге из-за инфекции скончались 240 человек, зараженных зарегистрировано более 17 тысяч человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 485 571 человек. Скончались 382 914 человек, при этом 3 083 621 выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки умерли 17 человек от коронавируса.