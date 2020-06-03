В Ленобласти новые случаи заражения коронавирусом сразу в нескольких населенных пунктах

В Ленобласти новые случаи заражения коронавирусом сразу в нескольких населенных пунктах
Коронавирус. Фото: pixabay

За сутки количество пациентов увеличилось на 54.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает оперативный штаб в Ленинградской области. За сутки было выявлено 54 случая заражения коронавирусом. Пациенты проживают в Волосово, населенных пунктах Волосовского района, Гатчине и Гатчинском районе, Кингисеппе и Кингисеппском районе, Киришах, Сланцах, Тосно и Тельмана. Таким образом, с начала пандемии в Ленинградской области количество зараженных достигло почти трех тысяч.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 485 571 человек. Скончались 382 914 человек, при этом 3 083 621 выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки умерли 17 человек от коронавируса.

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