В Ленобласти новые случаи заражения коронавирусом сразу в нескольких населенных пунктах

За сутки количество пациентов увеличилось на 54.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает оперативный штаб в Ленинградской области. За сутки было выявлено 54 случая заражения коронавирусом. Пациенты проживают в Волосово, населенных пунктах Волосовского района, Гатчине и Гатчинском районе, Кингисеппе и Кингисеппском районе, Киришах, Сланцах, Тосно и Тельмана. Таким образом, с начала пандемии в Ленинградской области количество зараженных достигло почти трех тысяч.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 485 571 человек. Скончались 382 914 человек, при этом 3 083 621 выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки умерли 17 человек от коронавируса.