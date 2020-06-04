Инфекционист: ношение маски снижает риск заражения коронавирусом в десятки раз

Коронавирус в основном передается воздушно-капельным путем, при кашле, чихании и разговоре, поэтому ношение маски значительно снижает риск заражения Covid-19. десятки раз. Такое заявление сделала врач-инфекционист Ирина Иванова.

По ее словам, маски носить нужно, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за угрозы распространения болезни. Специалист добавила, что риск заболевания коронавирусом при использовании индивидуальных средств защиты снижается в десятки раз.

Как сообщили РИА Новости, человек может болеть без видимых симптомов и, сам не зная того, передавать вирус другим людям. Иванова напомнила, что маску необходимо менять каждые два часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав назвал новый первый признак коронавируса. Симптом был обнаружен в результате наблюдений за зараженными Covid-19 пациентами.