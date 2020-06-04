В Петербурге ежедневно госпитализируют более 700 человек

В больницы Северной столицы ежедневно попадают более 700 новых пациентов. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, городские учреждения уже вторую неделю работают с большой интенсивностью. Специалист добавил, что количество пациентов с подтвержденным Covid-19, находящихся на аппаратах ИВЛ, остается стабильным последние две недели и составляет около 300 человек.

В интервью телеканалу «Санкт-Петербург» специалист отметил, что число госпитализируемых в больницы ежедневно составляет порядка 750 человек. Такое же количество пациентов каждый день выписывают.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ношение маски снижает риск заражения коронавирусом в десятки раз.