В Германии за сутки зафиксировали 394 случая коронавируса

В Германии за прошедшие сутки выявили 394 случая заражения коронавирусом, скончались 30 человек, сообщает институт Роберта Коха.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 182 764 случая заражения, скончался 8 581 пациент с COVID-19, более 167 тысяч выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 574 317 человек. Скончались 388 047, при этом 3 171 177 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.