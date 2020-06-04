У дачницы во Всеволожском районе среди ночи сгорела Volvo

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители расследуют обстоятельства, при которых у дачницы сгорела иномарка.

В среду, 3 июня, в отдел полиции обратилась 50-летняя женщина, проживающая в садоводстве «Юбилейные ручьи». Она рассказала, что у дома горит ее Volvo.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские установили, что в 3:20 при неустановленных обстоятельствах произошло возгорание принадлежащего женщине Volvo С40.

Обошлось без пострадавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Аннино «взял покататься» «ГАЗель» и оказался в полиции. В отношении безработного мужчины возбудили уголовное дело.