СК проверит незаконную свалку под Низино

СК проверит незаконную свалку под Низино
Свалка находится на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Фото: pixabay

Правоохранители проводят доследственную проверку незаконной свалки в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, проверка проводится по факту нарушения правил обращения с отходами в деревне Низино. Предполагается, что там незаконно размещены отходы производства и потребления на земельном участке.

Предварительно, земельным участком сельскохозяйственного назначения, где обнаружили свалку, владеет физическое лицо.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины образования свалки, а также проводят проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колтушах завершают ликвидацию незаконной свалки. Ситуация со свалкой стала тревожной после того, как на её территории вспыхнул пожар.

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