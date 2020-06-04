СК проверит незаконную свалку под Низино

Правоохранители проводят доследственную проверку незаконной свалки в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, проверка проводится по факту нарушения правил обращения с отходами в деревне Низино. Предполагается, что там незаконно размещены отходы производства и потребления на земельном участке.

Предварительно, земельным участком сельскохозяйственного назначения, где обнаружили свалку, владеет физическое лицо.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины образования свалки, а также проводят проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колтушах завершают ликвидацию незаконной свалки. Ситуация со свалкой стала тревожной после того, как на её территории вспыхнул пожар.