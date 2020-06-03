В Колтушах завершают ликвидацию незаконной свалки

На полную ликвидацию свалки потребовалось чуть больше недели. Фото: pixabay.com

На полную ликвидацию свалки потребовалось чуть больше недели. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленобласти, в деревне Колтуши заканчивают уборочные работы на месте незаконного мусорного полигона.

Изначально подрядчику установили срок немногим больше месяца на ликвидацию свалки, но 70 тысяч кубических метров бытовых отходов вывезли уже 3 июня. Исполнители работ постарались завершить уборку раньше срока, ко Дню эколога, который празднуется 5 июня.

Отметим, что ликвидация незаконного скопления мусора в деревне Старая Колтушского поселения стартовала на прошлой неделе, 25 мая. Ситуация со свалкой стала тревожной после того, как на её территории вспыхнул пожар.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте чрезвычайного происшествия в Колтушах работали эксперты-экологи, которые взяли глубинные пробы почвы, чтобы установить масштаб ущерба, нанесенного скоплением мусора и пожаром.