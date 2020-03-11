Экологи Ленобласти взяли пробу почв и отходов на месте ЧС в Колтушах

Эксперты государственной экологической инспекции Ленинградской области «Леноблэкоконтроль» проверили почву на месте крупного пожара в Колтушах.

Члены штаба по борьбе с последствиями чрезвычайной ситуации во Всеволожском районе с помощью бурильной установки взяли глубинные пробы почв и отходов на территории несанкционированной свалки в Колтушах, которая загорелась 6 марта. В среду, 11 марта, об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для сравнения специалисты также забрали пробы почв на свободных от мусора землях рядом и пробы веществ на наличие бензапирена на месте пожара. Таким образом можно будет выяснить масштаб ущерба, причиненный произошедшим.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Ленинградской области взяли под контроль ситуацию со свалкой в Колтушах.