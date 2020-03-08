Ситуацию со свалкой в Колтушах взяли под контроль

Фактов ухудшения обстановки в зоне чрезвычайной ситуации в Колтушском сельском поселении Ленобласти не выявлено. Режим ЧС был введен из-за сжигания отходов на несанкционированной свалке.

Контрольный осмотр зоны провели 8 марта представители поисково-спасательного отряда, администрации Колтушей и комитета правопорядка и безопасности, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласт.

В пробах, взятых на свалке 6 марта, не зафиксировано превышение пороговых значений химически активных веществ.

Окончательные результаты станут известны, когда заключения по проведенным замерам представят сотрудники Госэконадзора, Росприроднадзора и МЧС. Специалисты проведут технические расчеты на вывоз мусора, после чего будет введено финансирование на ликвидацию незаконной свалки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колтушском сельском поселении Колтушском сельском поселении. Причиной этого стала экологическая обстановка, возникшая из-за сжигания отходов на свалке. Вывести со свалки, по словам зампреда правительства по безопасности Михаил Ильин, необходимо 600 машин мусора.