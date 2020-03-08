Ситуацию со свалкой в Колтушах взяли под контроль

Ситуацию со свалкой в Колтушах взяли под контроль
Незаконная свалка в Колтушах. Фото: lenobl.ru

Фактов ухудшения обстановки в зоне чрезвычайной ситуации в Колтушском сельском поселении Ленобласти не выявлено. Режим ЧС был введен из-за сжигания отходов на несанкционированной свалке.

Контрольный осмотр зоны провели 8 марта представители поисково-спасательного отряда, администрации Колтушей и комитета правопорядка и безопасности, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласт.

В пробах, взятых на свалке 6 марта, не зафиксировано превышение пороговых значений химически активных веществ.

Окончательные результаты станут известны, когда заключения по проведенным замерам представят сотрудники Госэконадзора, Росприроднадзора и МЧС. Специалисты проведут технические расчеты на вывоз мусора, после чего будет введено финансирование на ликвидацию незаконной свалки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колтушском сельском поселении Колтушском сельском поселении. Причиной этого стала экологическая обстановка, возникшая из-за сжигания отходов на свалке. Вывести со свалки, по словам зампреда правительства по безопасности Михаил Ильин, необходимо 600 машин мусора.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
колтуши ленинградская область несанкционированная свалка режим чс свалка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лыжник Ларьков покидает соревнования для проверки на коронавирус
Ситуацию со свалкой в Колтушах взяли под контроль
Cолистка Little Big опровергла связь песни Uno с «Евровидением»
Школьник признал вину в убийстве друга в Колпино
Петербурженка отравилась средством от клопов в Купчино
«Зенит»-м разгромил «Уфу» в молодежном первенстве
Водитель съехал в кювет на подъезде к «Брусничному»
Путин определил полномочия Медведева в Совете безопасности