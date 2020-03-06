В Колтушах ввели режим ЧС из-за несанкционированной свалки

В Колтушах ввели режим ЧС из-за несанкционированной свалки
Александр Дрозденко подписал постановление о введении режима ЧС, Фото: lenobl.ru

В Колтушском сельском поселении в Ленобласти 6 марта в 16:00 ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной этого стала экологическая обстановка, возникшая из-за сжигания отходов на несанкционированной свалке на улице Колхозная в деревне Старая.

Постановление о введении режима ЧС подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ответственным за локализацию и ликвидацию ситуации назначен зампред правительства по безопасности Михаил Ильин.

Ильин сообщил, что со свалки необходимо вывести порядка 600 машин мусора. На место выехали представители МЧС, Росгвардии, передвижная экологическая лаборатория и техника повышенной проходимости.

Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, с 7 февраля в Колтушах начал работу штаб по пресечению деятельности свалки на Колхозной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свалка на Колхозной занимает порядка 12 гектаров. На участке регулярно жгут покрышки, пластик и строительные отходы.

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