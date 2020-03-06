Режим ЧС могут ввести в Колтушах из-за горящей свалки

Режим ЧС могут ввести в Колтушах из-за горящей свалки
Свалке, которая находится под Колтушами, больше четырех лет. Фото: МОО "Зеленый Фронт"

В Ленинградской области власти могут ввести режим чрезвычайной ситуации в деревне Колтуши. Поводом для этого стала горящая свалка.

По поручению главы Ленобласти Александра Дрозденко будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также будут подготовлены предложения о возможном объявлении особого режима на территории Всеволожского района, сообщили областном правительстве.

Данное решение было принято после затягивания работ по пресечению сжигания мусора на незаконных свалках, которые находятся на Колхозной улице в Колтушах.

Горы мусора расположены на площади в 12 гектаров. На свалках регулярно жгут покрышки, пластик и строительные отходы. При этом весь дым идет в сторону жилых домов и школ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Янино не собираются расширять мусороперерабатывающий завод МПБО-2.

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