В Янино не собираются расширять мусороперерабатывающий завод МПБО-2

В правительстве слухи назвали «бредом сивой кобылы».

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем сообщает Online47, ссылаясь на собственные источники. В правительстве заверили, что расширять завод МПБО-2 не собираются. Там же отметили, что невозможно пересмотреть территориальную схему Ленинградской области в одностороннем порядке и не спросить мнения местных жителей тоже нельзя.

«Расширения завода в Янино не будет»,

— заверил аноним.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский подчеркнули, что тоже считают это небылицами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители требуют закрыть мусорный полигон под Всеволожском «Северная Самарка». В ближайшем времени суд может рассмотреть материал по представлению Росприроднадзора и приостановить работу завода.