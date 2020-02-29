Жители требуют закрыть мусорный полигон под Всеволожском «Северная Самарка»

Вокруг полигона во Всеволожском районе Ленобласти продолжаются скандалы. Дачники Петербурга требуют закрытия полигона «Северная Самарка».

Создается протестная ситуация, сообщает Online47. Администрация Всеволожского района отозвала согласование землеотвода для расширения полигона. При этом Росприроднадзор отклонил всю необходимую документацию.

В ближайшем времени суд может рассмотреть материал по представлению Росприроднадзора и приостановить работу завода. Тогда возникнет вопрос, куда будет свозить весь свой мусор Петербург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти сотрудники Росприроднадзора проверили полигон «Северная Самарка». Работа началась после обращения местных жителей. Они пожаловались на то, что свалка наносит вред окружающей среде.