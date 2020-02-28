Росприроднадзор на три месяца притормозил работу полигона во Всеволожском районе

По факту нарушений был оформлен штраф. Фото: Pixabay

По факту нарушений был оформлен штраф. Фото: Pixabay

В Ленобласти сотрудники Росприроднадзора проверили полигон «Северная Самарка». Работа началась после обращения местных жителей. Они пожаловались на то, что свалка наносит вред окружающей среде.

Инспекторы взяли на пробу воду в ручье, расположенном неподалеку от полигона и втекающем в Неву.

Как сообщает Online47, в результате проверки на полигоне выявили многочисленные нарушения.

По факту обнаруженного был выписан штраф, также полигон закроют на 90 дней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северной столице скоро прекратится крупномасштабное жилищное строительство.