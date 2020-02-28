В Петербурге прекратится крупномасштабное жилстроительство

В Петербурге прекратится крупномасштабное жилстроительство
В новом документе будут содержаться Правила землепользования и застройки. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Северной столице прекратится крупномасштабное жилищное строительство. Это связано с тем, что город ждут дорожно-строительные изменения.

Теперь любой стройпроект будет утверждаться под гарантии предварительного создания запланированной городом инфраструктуры. По словам руководителя экспертной группы постоянной комиссии Заксобрания города по хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Александра Карпова, несмотря на то, что новый Генплан еще только начал формироваться, некоторые принципиальные моменты уже проясняются.

Как сообщает «РБК», эксперт добавил, что вместе с указанным документом будет предоставлена карта землепользования, правила которого будут содержаться в новых Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ).

Также отмечается, что из Генплана убрали большое количество дорог, которые планировались по территориям объектов культурного наследия. Также в новом документе приоритет отдадут развитию инфраструктуры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на Петроградке обновят уличное освещение.

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