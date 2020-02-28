На Петроградке обновят уличное освещение

На Петроградке обновят уличное освещение
Работы "Ленсвета" в Петроградском районе. Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

На одиннадцати улицах Петроградского района Петербурга устанавливают новые электрические сети и ведут устройство наружного освещения. Часть работ уже завершена.

Работы по нескольким адресам были частично выполнены в 2019 году. Специалисты установили 296 современных светильников, сообщает пресс-служба СПб ГБУ Ленсвет.

Работы по замене светотехнического оборудования ведутся по улицам Бармалеева, Подрезова, Подковырова, Полозова, Большой Зеленина, Большой Монетной, Введенской и Вяземскому переулку.

В планах также обновить наружное освещение на Чкаловском проспекте, Ждановской и Съезжинской улицах.

Всего будет заменено 15,4 км потенциально аварийных проводов. На проезжих и пешеходных частях улиц установят 283 светильника. Дополнительное освещение появится на остановках и перекрестках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге для защиты сетей наружного освещения проводят плановую обрезку ветвей деревьев.

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