В Петербурге обрезают ветви для защиты сетей электроснабжения

В Петербурге проходит плановая обрезка ветвей деревьев в охранной зоне сетей наружного освещения. Работы проводят эксплуатационные подразделения СПб ГБУ «Ленсвет».
Ежегодная обрезка ветвей проводится для того, чтобы обеспечить сохранность сетей и предотвратить их обрывы из-за сильных ветров, пояснили в пресс-службе «Ленсвета».
За два месяца в Петербурге осуществили обрезку 845 пролетов. От ветвей освобождено порядка 24,7 км воздушного коридора. В планах — обрезать ветви на протяжении еще 40 км электроснабжения.
После спиливания ветви направляют на лицензированное предприятие по размещению древесных отходов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СПб ГБУ «Ленсвет» приступил к работам по модернизации наружного освещения в Колпинском районе Петербурга. Сотрудникам предприятия предстоит заменить ртутные светильники на светодиодные на улице Вавилова.