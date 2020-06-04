Россияне не смогут продлить финские визы в условиях COVID-19

Шенгенские визы пока не будут продлевать. Фото: pixabay.com

Шенгенские визы пока не будут продлевать. Фото: pixabay.com

Выданные Финляндией шенгенские визы не получится продлить в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте финского Генконсульства в Петербурге, согласно Визовому кодексу стран Шенгенского соглашения, дипломатическое представительство не может продлить срок действия визы или передвигать начало срока действия «шенгена» на более позднее время.

Консульство также напомнило, что из-за пандемии ковида Финляндия и Россия ввели ограничения на международное сообщение для физических лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко объяснил, когда могут быть открыты границы с Финляндией. Он считает, что это случится до начала августа.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин, комментируя вопросы об открытии границ, заявил, что пока власти ничего не решили и анализируют развитие событий.