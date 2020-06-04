Россияне не смогут продлить финские визы в условиях COVID-19

Выданные Финляндией шенгенские визы не получится продлить в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщается на сайте финского Генконсульства в Петербурге, согласно Визовому кодексу стран Шенгенского соглашения, дипломатическое представительство не может продлить срок действия визы или передвигать начало срока действия «шенгена» на более позднее время.
Консульство также напомнило, что из-за пандемии ковида Финляндия и Россия ввели ограничения на международное сообщение для физических лиц.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко объяснил, когда могут быть открыты границы с Финляндией. Он считает, что это случится до начала августа.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин, комментируя вопросы об открытии границ, заявил, что пока власти ничего не решили и анализируют развитие событий.