Дрозденко объяснил, когда могут быть открыты границы с Финляндией

Он считает, что это случится до начала августа.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте. Он заявил, что границы с Финляндией собираются открывать уже этим летом, до начала августа. В другом комментарии Дрозденко написал, что возможность съездить в соседнюю страну появится до конца 2020 года. Он пообещал узнать, что об этом думает Роспотребнадзор и МИД.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин, комментируя вопросы об открытии границ, заявил, что пока власти ничего не решили и анализируют развитие событий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Консульство Финляндии в Петербурге не откроется с 1 июня. Визовый центр и консульство не начнут прием документов на визы по меньшей мере до 14 июня. Въезд в Финляндию для российских туристов все еще ограничен. Открыть границ при благоприятном развитии обстоятельств