Консульство Финляндии в Петербурге не откроется с 1 июня

Петербуржцы пока не могут попасть в Финляндию. Фото: unsplash.com

Петербуржцы пока не могут попасть в Финляндию. Фото: unsplash.com

Консульство Финляндии в Петербурге отказалось от планов открыться с 1 июня. Прием документов на шенген не откроется минимум до середины месяца.

Сейчас консульство принимает отдельные категории граждан. В том числе тех, кто имеет дипломатические паспорта, родственников граждан Финляндии, едущие на похороны и водители международных грузов, пишут «Невские Новости» со ссылкой на представителя визового центра.

Визовый центр и консульство не начнут прием документов на визы по меньшей мере до 14 июня. Въезд в Финляндию для российских туристов все еще ограничен. Открыть границ при благоприятном развитии обстоятельств

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Генеральное консульство Финляндии в Петербурге может частично возобновить работу с 1 июня. В частности, планировалось начать прием заявок на вид на жительство и разрешение на пребывания.