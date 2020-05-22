Генконсульство Финляндии в Петербурге частично возобновит работу уже в июне

Стало известно, что с первого летнего дня Генеральное консульство Финляндии в Северной столице частично вернется к работе.

В частности, жители Санкт-Петербурга смогут подать в ведомство заявления на разрешение на пребывание. Также запись на прием станет доступна для родственников гражданина Финляндии, учеников образовательных учреждений, а также научных и сезонных работников.

Кроме того, можно подать заявку на вид на жительство или получить уже готовый документ. Эта опция также доступна только по предварительной записи, приемы ведутся в будние дни с 9:00 до 12:00. При наличии дополнительных вопросов можно обратиться в справочную службу консульства по телефону +7 (812) 331-76-00.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что границы Финляндии все равно останутся закрытыми для россиян, как минимум, до 14 июня.