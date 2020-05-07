Финляндия оставит границы закрытыми для россиян до 14 июня

Финляндия оставит границы закрытыми для россиян до 14 июня
Тем не менее, многие категории иностранных граждан смогут попасть в Финляндию уже в мае. Фото: pixabay.com

Граница России и Финляндии останется закрытой для туристов до 14 июня, сообщает пресс-служба пограничной охраны Финляндии.

Финляндия — одно из первых государств, которое планирует постепенное снятие коронавирусных ограничений. Уже с 14 мая будет разрешен въезд в страну по деловым и неотложным поездом. Однако с другими целями пересечь границу смогут только граждане либо владельцы вида на жительство.

Кроме того, попасть в Финляндию уже в мае смогут сиделки, медработники и спасатели, а также работники сферы грузоперевозок и те, кто ищет политического убежища. Дипломатам и иностранным журналистам также разрешат въезд. Аналогичные меры действуют на водной границе. Свободное передвижение, при благоприятном развитии событий, откроется 14 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водная граница закрыта для прогулочных катеров, в связи с чем тех, кто попытается её пересечь, будут отправлять обратно.

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