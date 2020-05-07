Финляндия закрывает границы для прогулочных катеров из России

Запрет будет действовать до снятия ограничений по коронавирусу. Фото: pixabay.com

Запрет будет действовать до снятия ограничений по коронавирусу. Фото: pixabay.com

Финляндия, в качестве предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории страны, закрывает морские границы для прогулочных катеров соседних государств, в том числе, России.

Об этом в четверг, 7 мая, gazeta.spb.ru уведомили в пограничном управлении ФСБ РФ по Петербургу и Ленинградской области. В ведомстве уточнили, что получили информацию от финских коллег. Согласно распоряжению местных властей, закрытие границ будет действовать до снятия общих ограничений по коронавирусу.

В связи с этим изменениями все прогулочные катера, прибывающие на территорию Финской республики, будут возвращены обратно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Ленинградской области призывают воспользоваться онлайн-сервисами или электронной почтой для оформления пропусков в пограничную зону.