Жителям Ленобласти рекомендуют оформлять пропуски в погранзону онлайн

В графе "дополнительная информация" заявления, как на бумажном носителе, так и в электронной форме необходимо указать адрес заявителя, на который будет отправлен пропуск. Фото: pixabay.com

В графе "дополнительная информация" заявления, как на бумажном носителе, так и в электронной форме необходимо указать адрес заявителя, на который будет отправлен пропуск. Фото: pixabay.com

Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти рекомендует ленинградцам, желающим получить пропуск в пограничную зону, оформить документ через интернет.

В связи с обостренной санитарно-эпидемиологической ситуацией необходимо максимально сократить необходимость выхода на улицу, поэтому пограничники предлагают жителям области воспользоваться получением услуги онлайн. В пресс-службе региональной администрации уточняют все способы для оформления пропуска в пограничную зону.

Так, можно воспользоваться порталом госуслуг, либо электронной почтой pu.spb.lenobl@fsb.ru, приложив к письму все необходимые документы. При отсутствии такой возможности, можно отправить в ведомство заявление почтой по адресу: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 62.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северо-Западную таможню возглавил Николай Лагирев.