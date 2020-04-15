Лагирев стал начальником Северо-Западной оперативной таможни

Полковник таможенной службы Николай Лагирев назначен на пост начальника Северо-Западной оперативной таможни. О кадровых перестановках сообщил отдел по связям с общественностью СЗТУ.

Документ подписан 6 апреля. Прежде Лагирев исполнял обязанности заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления.

Николай Лагирев в 2000 году окончил Восточно-Сибирский институт МВД России по специальности юриспруденция. Службу в таможенных органах начал в Иркутской таможни. С 2008 по 2015 году был заместителем начальника по правоохранительной деятельности Иркутской таможни.

С 2015 года перешел на работу в Санкт-Петербургскую таможни СЗТУ в должность заместителя начальника.

Отмечен ведомственными наградами, в том числе нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», медалями «За усердие» и другими. Лагирев женат и имеет двух детей.