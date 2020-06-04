В Курортном районе нашли снаряд времен ВОВ

Опасный предмет вывезли с дачного участка.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось на Главной улице в поселке Белоостров на территории Дюны в Курортном районе. Там местный житель на дачном участке обнаружил предмет, похожий на снаряд.

На место прибыли спасатели, которые подтвердили – перед ними артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Его вывезли с участка силами Западного военного округа на полигон для дальнейшей утилизации. К счастью, никто не успел пострадать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в течение мая саперы ЗВО обнаружили в Петербурге и Ленобласти более 300 снарядов времен ВОВ.