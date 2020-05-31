В течение мая саперы ЗВО обнаружили в Петербурге и Ленобласти более 300 снарядов времен ВОВ

На вооружении инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии ЗВО имеется новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами. Фото: пресс-служба ЗВО

На вооружении инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии ЗВО имеется новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами. Фото: пресс-служба ЗВО

За май 2020 года саперы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) вывезли с территории Петербурге и Ленинградской области и обезвредили более трехсот снарядов военных времен.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, за последний месяц мобильные группы разминирования инженерно-саперного полка ЗВО обнаружили, вывезли и утилизировали более 300 артиллерийских снарядов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

Взрывоопасные объекты находили в самых неожиданных местах: на стройплощадках, частных загородных участках, лесных массивах. Ежедневно в спецподразделение поступает свыше десяти заявок на разминирование в одной только Ленобласти. Причем обнаруживают как советские, так и немецкие снаряды, многие из которых все еще находятся в рабочем состоянии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что артиллеристы ЗВО поздравили Санкт-Петербург с 317-летием пушечными залпами.