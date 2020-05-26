Артеллеристы ЗВО произведут залпы в честь 317-летия Петербурга

Каждый из 30 выстрелов будет поименован и посвящен выдающимся жителям Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба ЗВО

Каждый из 30 выстрелов будет поименован и посвящен выдающимся жителям Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба ЗВО

Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии дадут залпы в честь 317-й годовщины со дня основания Санкт-Петербурга.

Завтра, 27 мая, ровно в 20:00 петербуржцы смогут услышать залпы расчетов двенадцати пушек Д-44, стоящих возле Петропавловской крепости. Ариллеристы произведут 30 холостых выстрелов, рассказал командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Александр Журавлев.

Каждый залп традиционно получит имя и посвящение одному из выдающихся жителей Северной столицы, которые формировали историю города. Военнослужащие уже провели репетиционные мероприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в военные части, дислоцированные в Ленинградской области, уже прибывают первые призывники. Все новобранцы проходят обязательную двухнедельную самоизоляцию для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.