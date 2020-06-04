В Приозерске в пожаре чуть не погибли два человека

Спасателям удалось помочь им выбраться из квартиры как раз вовремя.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Все случилось на улице Ленина в Приозерске – там в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники. Из дома были эвакуированы 16 человек, в том числе двух людей выводили при помощи спасательных устройств.

Отмечается, что в квартире горела обстановка на площади 15 квадратных метров. Справиться с огнем удалось менее чем за час. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП со «скорой» на Фонтанке никто не пострадал. Автомобиль BMW, за рулем которого находился 19-летний юноша, проскочил на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Ford скорой медицинской помощи. Карету СМП вел 51-летний мужчина.