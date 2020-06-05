Житель Петербурга пойдет под суд за угрозу убийством фельдшеру скорой помощи

Житель Петербурга пойдет под суд за угрозу убийством фельдшеру скорой помощи
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Pixabay

В Петербурге будут судить 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, он находился дома в состоянии алкогольного опьянения и ждал приезда скорой. Когда позвонили в квартиру мужчина открыл дверь и направил в область головы фельдшера пневматический пистолет и нажал спусковой крючок. К счастью, пистолет был не заряжен.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врачи скорой помощи приехали по вызову в один из домов на Гаванской улице Василеостровского района Петербурга, для оказания медицинской помощи. Там их встретил мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

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