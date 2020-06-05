Власти Петербурга нашли арендатора для исторического здания на Невском

Петербургское казенное учреждение «Имущество Санкт-Петербурга» нашло арендатора для коммерческих помещений в доме на Невском проспекте, 62, литера А.

Эти площади пустовали еще с прошлого года, когда оттуда выселили ООО «Петербургское агентство недвижимости». Новым арендатором стало ООО «Сириус», которое предложило платить за год использования помещений 56,2 миллиона рублей. В общей сложности, компания получила в аренду 2026,1 кв. м. на 10 лет.

Отметим, что с предыдущим арендатором затеял судебное разбирательство городской Комитет имущественных отношений. После агентства недвижимости, выселенного за неуплату, помещения сдавали в субаренду сувенирному магазину, руководство которого также оказалось недобросовестным. Долги сейчас взыскиваются через суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном утвердили порядок отсрочки арендной платы для МСП, занимающих помещения, которые принадлежат городу.