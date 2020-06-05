Голикова предупредила о возможном продолжении дистанционного обучения в вузах

Голикова предупредила о возможном продолжении дистанционного обучения в вузах
Татьяна Голикова. Фото: pixabay.com

В связи с текущей эпидемиологической обстановкой сложно предсказать, как будет развиваться ситуация осенью, поэтому стоит подготовиться к любому сценарию.

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что осенью высшие учебные заведения могут продолжить работу в дистанционном формате. Об этом политик рассказала в ходе заседания правления Российского Союза ректора, передают РИА Новости в пятницу, 5 июня.

Голикова объяснила, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции может развиваться самым непредсказуемым образом, поэтому образовательные учреждения, как и вся страна, должны быть готовы к возможной второй вспышке заболевания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге образовательные учреждения в ближайшее время продолжат работу в дистанционном формате.

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