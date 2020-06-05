В Петербурге вернутся к работе непродовольственные магазины

Уже в понедельник, 8 июня, в Северной столице могут возобновить работу непродовольственные магазины. Это касается торговых точек, площадью не более 400 кв. м. Торговые центры остаются закрытыми.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже заверил своей подписью соответствующие изменения в постановлении. Работать смогут магазины с отдельным входом с улицы и площадью торгового зала не более 400 квадратных метров. На каждого посетителя должно приходится 4 кв. м. пространства, а примерочные и вовсе останутся закрытыми. На ТРЦ и ТЦ это не распространяется, они по-прежнему остаются закрытыми.

Кроме того, к работе, правда, по предварительной записи, вернутся автодилеры и агентства по продаже недвижимости. Всем, кто сможет возобновить деятельность, необходимо позаботиться о соблюдении правил санитарной безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что москвичей возвращение к нормальной жизни ждет только в июле.