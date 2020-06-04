Собянин рассказал, когда будут сняты максимальные ограничения в Москве

Граждане смогут вернуться к нормальной жизни уже в начале июля.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия-24». Он заявил, что текущая ситуация в городе говорит о том, что власти могут приступить к постепенному снятию ограничений, которые будут ослаблены уже к 1 июля 2020 года.

«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять»,

— убежден глава столицы.

Собянин надеется, что обойдется без нового всплеска заболеваемости, ведь в Москве стараются переходить плавно от одного этапа к другому. Он также отметил, что с каждым днем уменьшается количество жертв коронавируса, что не может не радовать и не давать надежду на светлое будущее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин заявил: москвичам придется носить маски до середины осени.