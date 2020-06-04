Собянин: москвичам придется носить маски до середины осени

Собянин: москвичам придется носить маски до середины осени
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице сохранится режим обязательного ношения масок вплоть до массовой вакцинации от коронавируса.

«По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — сказал он, сообщает ТАСС.

Он выразил надежду, что город через год сможет вернуться к прежнему образу жизни, и добавил, что «человек очень быстро забывает плохое».

В столице число зараженных достигло 187 216 человек, при этом 91 654 выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 574 317 человек. Скончались 388 047, при этом 3 171 177 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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